Volvió el frío polar y en las escuelas calientan la calle con las protestas

Estudiantes, junto a madres y padres de varias comunidades de instituciones de la Ciudad volvieron a reclamar ayer en la calle por la falta de calefacción en las aulas. La reacción coincidió con el desarrollo de otra ola polar en la Región y su impacto en las escuelas que tienen problemas con la instalación de gas y, en consecuencia, la calefacción.

En la lista de las escuelas que volvieron a alterar el dictado de clases por esos problemas y las protestas aparece la Secundaria Nº 3 de los Hornos (139 entre 62 y 63). Desde esa comunidad educativa decidieron ir en búsqueda de respuestas hasta la puerta de la Dirección General de Cultura y Educación, en 13 entre 56 y 57. Todo empezó alrededor de las 9. Según le contaron a este diario, la protesta tenía como finalidad mostrar “activos” al alumnado y familiares que acompañaron.

En la zona del acceso principal, sobre la vereda, colocaron carteles e instalaron una especie de muñeco de nieve, representativo de las condiciones que, según denuncian, padecen en las aulas.

El reclamo es el de siempre: “Clases todos los días. Nuestros alumnos asisten a la escuela semana de por medio, producto de la clausura del subsuelo, además de la falta de calefacción en el edificio”, se afirmó.

Por su parte, Silvina, mamá de un alumno de primer año, le dijo a este diario que esa institución es “la única de La Plata que no tiene presencialidad completa. Tenemos condiciones edilicias deplorables, que reclamamos año tras año, pero hoy nos reúne el frío, en medio de la ola polar”.

En ese sentido, dijo que “mientras los funcionarios están en lugares calefaccionados hoy los chicos no pueden estudiar con el frío que hace en las aulas”.

La mujer pidió “buscar la solución” porque, según manifestó, además hay aulas clausuradas “que dejan a muchos chicos sin escuela”, dijo y añadió que “tenemos el subsuelo clausurado y no se puede dar clase porque no nos dan solución. Si no vienen a hacer una ventana nosotros no la podemos hacer”. También manifestó que “pasan los años, los gobiernos, los políticos, hay reclamos acá y allá, pero no tenemos una ventana. Queremos una solución urgente para que los chicos puedan estudiar”.

Por otra parte, familias de la escuela Primaria 55 y Secundaria 80, se concentraron en la esquina de 28 y 62, para reclamar “los arreglos necesarios para garantizar la educación de nuestros hijos e hijas”, según se explicó.

“Basta de frío en los salones, de baños inundados y sin luz. Basta de abandono en las escuelas”, solicitaron.

A su vez, padres y alumnos de la Escuela Especial N° 524, situada en 132 entre 39 y 40, cortaron la avenida 44, a la altura de calle 132, para pedir por el regreso del transporte a la institución educativa, para que los alumnos puedan volver a clases.

En la Secundaria N°73 y la Escuela Media N°38, pidieron por la calefacción y el estado general del edificio. Realizaron un piquete en 208 y 520. “Se nos está cayendo el techo encima”, decía un cartel exhibido en la calle, igual que hace pocos días.

Desde la cartera educativa se indicó que hay en la Provincia 350 escuelas sin gas. Por su parte, el titular del Consejo Escolar de La Plata, Nicolás Morzone, señaló en una entrevista con FM La Redonda 100.3 que “arrancamos en abril con obras en 70 establecimientos. Ahora ya son 89. Y hemos avanzado muchísimo en ese universo de edificios públicos observados en su momento por la empresa Camuzzi Gas Pampeana. En 50 casos ya han sido finalizadas las obras, con el restablecimiento de gas pertinente, y tenemos otras 30 en ejecución. Nuestra proyección es ir terminándolas día a día. Son obras que dan respuesta a largos años de esta problemática”, dijo.