En Meridiano V otro hallazgo que habla del pasado

Últimamente, ante un poco de esfuerzo por descubrirlos, la Ciudad parece dispuesta a mostrar algo de su pasado y, con eso, de la historia del país. Tras los descubrimientos de arcadas subterráneas en viviendas de las zonas de Parque Saavedra y Plaza Rocha, sobre este fin de semana aparecieron pintadas en la estación ferroviaria Meridiano V que, en los primeros cálculos que se hacen, hablarían de la política y la comunicación de gobierno a mediados del siglo 20.

En 71 y 17, en plena Estación Provincial, se hallaron leyendas en los techos que ofrecen reparo en un andén. “Hace un par de semanas estaban aquí en este sector de los andenes rasqueteando, tratando de ponerlos en condiciones vecinos de la estación y cuando empezaron a rasquetear la parte superior, vieron que aparecieron unas leyendas, que se corresponden con el primer gobierno de Juan Domingo Perón”, afirmó Nicolás Colombo, investigador de temas de la historia de La Plata.

En las inscripciones, se puede leer: “Perón trabaja para su pueblo. Ayúdelo cooperando con él en su magna obra”.

Otras de las frases no está descubierta del todo pero hace referencia al denominado plan quinquenal, que planteaba un menú de medidas orientadas al desarrollo del país en aquella etapa. “Durante su primer gobierno, lanzó lo que se llamaba el plan quinquenal, donde él lo que quería es hacer obras públicas en 5 años, para tratar que nuestro país tuviera independencia económica. El tema de los ferrocarriles fue bastante importante. Acá, la estación del ferrocarril provincial conectaba toda la zona de la capital de la provincia, el puerto, cruzando de punta a punta”, agregó el investigador. “Este ferrocarril es de La Plata- Meridiano V, porque el Meridiano V es el que llega hasta La Pampa, que separa las provincias justamente de La Pampa y Buenos Aires. Entonces era muy importante para él tratar de que toda la producción y todo eso llegara en vías férreas hasta la Capital de la provincia. Por eso, uno de los ejes fue acá en la estación, no solamente de estos andenes que datarían mas o menos del año 47, durante la gobernación de Domingo Mercante, sino todo el tema de los antiguos galpones y reparación de ferrocarriles que estaban aquí detrás. Cuando se abrió la avenida 72, tuvieron que demoler unos cuantos”, informó. Por otra parte, señaló que “correspondería con esa época y la verdad es un hallazgo muy bueno, porque te habla de la historia que tiene este lugar. Esto es de la década del 40. La idea de la gente de la estación es poder mantenerlo, no volver a pintar y tapar todo esto, sino mantener y quizás poner alguna leyenda contando un poco la historia”.

Por último, repasó que fueron los mismos vecinos los que limpiaron el predio con el objetivo de preservar la estación, con sus edificios y su historia. “Pidieron al Gobierno que se declare de interés provincial y después de lograr eso formaron una ONG que es lo que siguen manteniendo, siguen trabajando acá, con un centro cultural, que es manejado por los vecinos”, dijo.