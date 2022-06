La oposición quiere que Kulfas vaya al Congreso a dar explicaciones

Luego de la fuerte polémica que produjo su salida del Gobierno y de sus declaraciones de ayer ante la Justicia, con las que poco aportó a la investigación sobre presuntas irregularidades en una licitación para el gasoducto Néstor Kirchner, diputados de Juntos por el Cambio presentaron una nota ante la Comisión de Energía de la Cámara baja para que cite al ex ministro de Producción, Matías Kulfas, a fin que dé explicaciones.

Como se sabe, el ahora ex funcionario tuvo que renunciar a su cargo después que Cristina Kirchner le atribuyera la responsabilidad sobre información difundida a la prensa en off the record (“armaron un pliego de licitación a la medida de Techint”). Y en su carta de renuncia ratificó sus dichos sobre las presuntas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, además de criticar a la Vicepresidenta por sus declaraciones en el acto por los 100 años de YPF.

Desde la oposición interpretaron sus declaraciones como prueba de que una de las licitaciones estuvo “dirigida” para favorecer a una empresa en particular. Y también convocaron a la misma reunión informativa al Secretario de Energía del Ministerio de Economía, Darío Martínez; al Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; a la Subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto; y al presidente de Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), Agustín Gerez.

“Frente a las declaraciones de Matías Kulfas, el Estado tiene la obligación de dar una respuesta coherente a la sociedad. En este rol, la Cámara de Diputados de la Nación, representa de forma directa a todos los ciudadanos que necesitan explicaciones respecto a una obra de tal magnitud que ha sido objetada de irregularidades por un funcionario público”, señala la nota firmada por siete diputados de Juntos por el Cambio.

“No solo los diputados, sino todos los argentinos, necesitamos claridad sobre esta obra de tal magnitud que afecta a muchas jurisdicciones, entre las que se encuentra mi provincia”, agregó Martín Maquieyra, diputado nacional por La Pampa.

Su Declaración ante el juez

Previo a este pedido de la oposición, Kulfas negó ante un juez “tener conocimiento de posibles delitos” relacionados con la citada licitación, y aclaró que sus expresiones no fueron más que “discrepancias y discusiones políticas”.

Kulfas fue citado a declarar como testigo por el juez Daniel Rafecas en el marco de una causa por presuntas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, que se abrió luego de que el ministro cuestionara la licitación y se difundieran desde su cartera declaraciones “off the record” sobre la presunta falta de transparencia en el proceso.

“Kulfas negó reiteradamente tener conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. Aclaró que sus expresiones, tanto en “off the record” como en público, no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas, ante lo que consideró un ataque injustificado hacia su ministerio de parte de la vicepresidenta”, informaron este viernes a Efe fuentes judiciales.

CRISIS EN EL OFICIALISMO

La salida de Kulfas del Gobierno se produjo en medio de las profundas tensiones que desde hace meses vive el oficialismo, entre los funcionarios cercanos al presidente y aquellos alineados con la Vicepresidenta.

Esta polémica concreta se suscitó el viernes pasado, cuando Cristina Kirchner reclamó en un acto que el grupo siderúrgico Techint, ganador de la licitación para proveer las tuberías del gasoducto, mudara parte de su producción desde Brasil a Argentina, y pidió al presidente mayor acción ante los empresarios.

Tras esas declaraciones, fuentes “en off” (no identificadas) de un área del Gobierno, citadas por medios locales, acusaron a funcionarios alineados con el kirchnerismo de la empresa Energía Argentina de armar “un pliego de licitación a la medida de Techint”.

Ya el sábado, Cristina Fernández hizo público su malestar por el “off” y el presidente -que en el acto del viernes había mostrado una renovada afinidad con ella- terminó por pedir la dimisión de Kulfas y nombrar en su reemplazo al actual embajador en Brasil, Daniel Scioli.

“Errores”

Ante Rafecas, Kulfas atribuyó los “errores” en el comunicado que circulara en “off the record”, al “apuro por emitir una respuesta”.

“Y en general respecto de las posibilidades de que otras empresas nacionales participen en el gasoducto, aclaró que eso recién sería en el futuro, y que la adjudicación a la firma Techint está justificada en la premura de contar cuanto antes con la obra terminada, ya que permitirá el autoabastecimiento de gas y su exportación. Kulfas respondió todas las preguntas tanto del juez como del fiscal”, concluyeron las fuentes.

En el marco de la causa, Rafecas también convocó a declarar a expertos de diversas petroleras para ilustrar al tribunal sobre los requerimientos técnicos exigidos para la construcción del gasoducto.

“NO COMPARTO LO QUE PIENSA MATÍAS”

El martes, Alberto Fernández aseguró que no compartía los cuestionamientos de su exministro al proceso de licitación para la construcción de un gasoducto considerado estratégico y dijo que el asunto será investigado por la Justicia.

“Definitivamente, no comparto lo que piensa Matías en ese punto”, dijo Fernández.

El mandatario sostuvo que no le gustó “lo que hizo” Kulfas y aseveró que el juez Rafecas “resolverá lo que tiene que hacer”.