Ex ministro dijo que el Presidente lo “decepcionó”

El ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, rompió el silencio luego de varios meses de haber abandonado la función pública. Y lo hizo con cierto reproche a Alberto Fernández. Dijo que el Presidente lo “decepcionó”.

Y en ese contexto señaló que perdió tono contacto con el jefe de Estado.

Al referirse a la actual situación sostuvo que “nuestro frente, con aciertos y con errores, es mucho más importante que el Presidente. Si hoy me tocara estar, seguiría poniendo el hombro, pero no por el Presidente, sino por las ideas que considero que debemos representar, que algunas las hemos olvidado en el camino”.

Respecto de Alberto Fernández dijo que “mi decepción con él no es como persona, sino que se vincula a lo que proyectábamos y a lo que finalmente estamos logrando despegar. El Frente de Todos no se transformó en una herramienta de transformación positiva y me decepcionó que el principal responsable de lograr eso es el Presidente”.