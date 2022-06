VIDEO. Dramático relato de la golpiza en el Industrial: "Es la sexta paliza en 15 días que sufre mi hijo "

El colegio Albert Thomas está revolucionado. Y no es para menos luego de conocerse el tremendo caso del alumno de 3er año que terminó internado por una feroz golpiza (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-6-14-8-8-0-denuncian-tremendo-caso-de-bullying-en-el-albert-thomas-aseguran-que-un-alumno-termino-internado-la-ciudad).

En medio de la nutrida movilización que la comunidad educativa realizó esta mañana en la puerta del establecimiento ubicado en 1 entre 57 y 58, habló el padre del alumno que fue atacado por otro. "Es la sexta paliza que le dan en sólo 15 días", dijo Gonzalo Pocino en diálogo con EL DIA.

Sobre el episodio ocurrido ayer contó que "lo golpearon dentro del aula y quedó en observación en el Policlínico. Estamos esperando resultados de los estudios". Luego denunció que "hubo abandono de persona porque les dieron una orden de no acompañar en la ambulancia al niño, que tiene 15 años, y recién cuando llegué yo lo pude llevar al hospital", mientras que afirmó que "ayer cinco jóvenes salieron golpeados de esta institución".

Respecto a la reunión que mantuvo con las autoridades esta mañana manifestó que "nos pudimos poner de acuerdo en algunos puntos, pero vamos a tener otra reunión. La escuela no está en condiciones de infraestructura, no se prestan servicios escolares por falta de personal, como profesores y preceptores". También precisó que "lo del bullying lo voy a separar. Está bueno que le pase a mi hijo para que se vea lo que pasa. Si un preceptor no puede cuidar el baño porque no se puede cubrir, es hora de que las autoridades tomen cartas en el asunto y designen a un director. Vi que la escuela no tiene recursos y que no llegan porque están asignados al director anterior".

Sobre este punto denunció que "quieren desarmar la escuela técnica" pero aclaró que "vamos a colaborar con las autoridades que están".

Acerca del agresor dijo que "es un niño, tiene 15 años", al tiempo que confirmó sobre su hijo que "mañana lo voy a traer y lo van a dejar entrar". Por último, sobre la escasa convocatoria de otros padres a la movida afirmó: "Siento abandono por parte de los padres hacia sus hijos. Hay poca preocupación de los padres por sus hijos. Institucionalmente estamos a la deriva".

Una mujer que formó parte de la protesta, mamá de 3 alumnos del Albert Thomas, se quejó por la falta de presencia de más integrantes de la comunidad educativa: "De 2 mil alumnos vinieron sólo 10 papás". En ese marco dijo que "queremos saber qué pasó porque hay versiones encontradas", y agregó que "por las cuestiones edilicias y la falta de profesores y preceptores nadie se hace cargo. Por ejemplo uno de mis hijos no tiene lengua desde el inicio de clases".