Bill Gates apuntó contra las cripto y NFTs: "Se basan en la teoría del más tonto"

Bill Gates volvió a realizar una crítica a las criptomonedas y los NFTs, ya que considera que "están 100 por ciento basados en la teoría del más tonto", que se refiere a un concepto financiero donde los bienes más caros o sobrevalorados pueden generar dinero mientras se encuentre a una persona que se lo puedas vender.

Ante esto, el empresario dejó en claro que no tiene acciones en los mismos y que no se involucrará a futuro. Y de manera irónica, destacó de que no hacen nada positivo por el mundo: "Las imágenes digitales caras de monos van a mejorar mucho al mundo". Y además recomendó que se debe tener cuidado en realizar inversiones de este tipo.

"Mi pensamiento general sería que si tienes menos dinero que Elon Musk, probablemente deberías tener cuidado". Cabe destacar que tanto las criptomonedas como los NFTs, se encuentran en uno de los peores momentos. Por ejemplo, las cripto tenían un valor de 63 mil dólares en 2021, mientras que actualmente rondan los 20 mil.