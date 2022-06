Boleta Única: continúa el debate el comisión en el Senado Bonaerense

La Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado bonaerense tuvo hoy su segunda jornada de exposiciones de expertos en sistemas electorales, con el eje puesto en la iniciativa de Boleta Única de Papel.

Los representantes de Juntos y el Frente de Todos escucharon a los especialistas que aportaron y que, según explicaron detalles técnicos acerca de los pro y las dificultades que ofrece su implementación.

Como se viene publicando, ante la comisión que preside Juan Pablo Allan (Juntos) disertaban este jueves el politólogo y asesor del Senado de la Nación, Andrés Tow; la Subsecretaria de Asuntos Políticos Parlamentarios y Electorales del ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Sidonie Porterie; la politóloga y jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Julia Pomares; el politólogo y profesor universitario Facundo Cruz; la directora de Relaciones Institucionales del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Carolina Tchintian y la jueza Ana Bourimborde, integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, quien presidió el Tribunal de Cuentas hasta la designación de Federico Thea.

Julia Pomares, actual Jefa de Asesores del GCBA y una de las impulsoras del proyecto de ley a nivel nacional, fue una de las que expuso en comisión. Sobre las ventajas de la boleta única Pomares sostuvo que este proyecto busca “garantizar el derecho a elegir y ser elegido''. Además destacó que “no se trata de una cuestión de cantidad sino que es un imperativo asegurar a los votantes que puedan tener todas las opciones a su disposición y que eso no dependa de la capacidad logística o de los recursos de los partidos para que esa opción esté en el cuarto oscuro. No puede haber una sola persona que no encuentre su opción para votar en el cuarto oscuro”.

Por otro lado, sostuvo que “el diseño importa” y que “hay mucha evidencia para hacer una buena implementación y hay muchos aprendizajes que se pueden tener en cuenta de la misma Argentina”.