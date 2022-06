Le robaron a Nicole Neumann en Europa

Nicole Neumann confirmó en sus redes sociales que sufrió un robo en Europa, mientras se fue de vacaciones con sus hijas, Allegra y Sienna, y su pareja, Manuel Úrcera. A través de sus redes sociales, la modelo destacó que pasó un mal momento pese a no darse cuenta del hurto.

Según aseguró. el robo fue en una plaza de Milán, donde alguien le sacó la billetera sin que ella se diera cuenta en el momento. Luego de enterarse, decidió hacer un descargo y le recomendó a sus seguidores, que tengan cuidado cuando viajen al viejo continente. "Hoy me robaron la billetera de la cartera y no me dì cuenta. Dato por si vienen a Milán. No te roban con arma ni nada, pero hay que tener las carteras bien cerradas y pegadas porque tienen identificadas a las mujeres que andan por todo el circuito turístico que te sacan la billetera".

Además contó que dentro de su billetera, tenía efectivo y todas sus tarjetas, a las cuáles les dio de baja. También manifestó que una de sus valijas todavía no llegó y estalló de bronca: "Sé que todo parece color de rosa en este momento, pero una valija no nos llegó aún. Esperemos que la aerolínea haga lo que corresponda".