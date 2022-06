Cruce y denuncia penal: un diputado neuquino defendió a los mapuches y disparó contra Espert

Luego de las polémicas declaraciones de José Luis Espert, sobre "darle bala a los mapuches", un diputado provincial de Neuquén afirmó que lo denunciará penalmente. Se trata de Mariano Mansilla, perteneciente a la Unión de los Neuquinos (UNE), quien consideró como agravios e incitación a la violencia los dichos del líder de Avanza Libertad.

"En las ciudades de la Patagonia hay un alto porcentaje de la población mapuche y convivimos todos como hermanos y hermanas. Algo que debería intentar el diputado Espert, en vez de hacer declaraciones que solo buscan incitar a la violencia", afirmó Mansilla. Ante esto iniciará una causa penal por "apología del crimen e intimidación pública".

Cruce en redes

Luego de que Espert comparta su video criticando a los mapuches, Mansilla le retrucó el tweet: "Laburo desde pibe, buscame en la AFIP porque hace 25 años que ejerzo una profesión liberal. De cualquier manera, que tiene que ver con que pidas balas contra cualquier otro grupo de argentinos. Es un delito y espero que no te escondas en los fueros, que no son para eso.

Ante esto, Espert le contestó fiel a su estilo: "No se ve un gran laburo en el sector privado en tu CV. Sí mucha defensa mapuche, sindicatos, concejal, dipu provincial, nacional, etc. Laburar de los impuestos que paga el contribuyente te encanta. En cualquier caso ¿Usar mis fueros para litigar con vos? Se me ríen hasta las bolas".

Y redobló la apuesta: "Mansilla dice que me llevará a juicio por pedir Estado de Sitio en la zona y luego cárcel o bala a estos delincuentes, pero se hace el distraído con sus actos terroristas (la foto es actual). Sos impresentable @marianoneuquen y una vergüenza como diputado". Esto generó una nueva respuesta del diputado de UNE: "Nadie te cuestiona por opinar sobre los mapuches, elegí tus fetiches políticos en libertad y que seas feliz! Pero decir “hay que meterle bala a los mapuches” encuadra en dos conductas delictivas previstas en los art 212 y 213 del CP Incitación y apología. Eso tendrás q explicar".