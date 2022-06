Interna en el Gobierno por los cortes de ruta

En medio de la crisis por la falta de gasoil y cortes en los últimos días en buena parte de las principales rutas del país, una nueva interna asoma en el Gobierno nacional.

Darío Martínez, secretario de Energía, apuntó al área de Transporte, cartera a cargo de Alexis Guerrera, a quien culpó por la tensión que se vive en las rutas argentinas. Sobre todo pareció apuntar al contexto que se vivió en la Autopista Buenos Aires-La Plata, con los cortes del miércoles y ayer, con amenazas de interrupción del Paseo del Bajo porteño.

“Los transportistas que están protestando con cortes, reclaman que sus tarifas reflejen los precios mayoristas del gasoil”, dijo Martínez. El tema del aumento de los fletes es un reclamo de uno de los gremios portuarios, el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap), con presencia en el Dock Sud bonaerense, que se sumó a la protesta de los autoconvocados y generó las demoras de hace dos días en ingreso a CABA por el sur, según Infobae.

“Transporte no decide dónde va el gasoil, no importa gasoil, no vende gasoil... no decide nada sobre ese tema. Tampoco tenemos nada que ver con los cortes, ni con el relevamiento de los cortes“, argumentaron cerca de Guerrera.

Luego de la tensión en las rutas y de un impacto en los puertos de Rosario, donde la entrada de camiones con cereal y soja para exportación se desmoronó un 80%, el Secretario de Energía dijo que “el Gobierno sigue trabajando para resolver la situación de abastecimiento de gasoil en todo el país”.

Martínez afirmó que recibió a directivos de YPF, Axion (PAE), Shell (Raizen) y Puma (Trafigura), las empresas que venden combustible al público, y a las cuatro mayores Cámaras de Transporte (ADEEAC, FAETyL, CATAC, y Fe.Tr.A).

“Además de escuchar sus reclamos, analizar la situación, y repasar refinería por refinería el nivel de abastecimiento que tenían a sus canales Minoristas y Mayoristas; les adelantamos todas las medidas que iba a tomar el Gobierno Nacional. Ellos resaltaron como principal reclamo la falta del traslado del precio mayorista del gasoil a la tarifa que les establece el Ministerio de Transporte de la Nación, que es la base con la que discuten y negocian los precios con quienes los contratan”, dijo.

RUTAS CORTADAS

Pero los transportistas continuaron ayer con los cortes de ruta en diversos puntos del país, como por ejemplo Tucumán, San Nicolás, Villa Constitución y Rafaela (Santa Fe), Entre Ríos y San Juan, aunque a última hora algunos cortes en Santa Fe fueron levantados.

Ante la escasez y el encarecimiento del gasoil que afecta al menos a 21 provincias, las 4 entidades de la mesa de enlace (Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro) convocaron a un encuentro de diferentes entidades productivas, que se realizará el próximo miércoles 29, desde las 14 en la calle Juncal 4550 de la Ciudad de Buenos Aires.

Los ruralistas buscan emitir un documento entre todos los integrantes del sector agroindustrial, que será repartido en diferentes rutas del país durante los primeros días de julio en una “jornada de concientización”.

Indicaron que los motiva “la falta de respuestas del Gobierno, no sólo por la grave situación de desabastecimiento y sobreprecios del gasoil, sino también por problemas como la inflación, doble tipo de cambio, inseguridad y alta carga impositiva”.

En diálogo con TN, un camionero varado sobre la autopista Buenos Aires-Rosario a la altura de San Nicolás dijo: “me pidieron 165 pesos por el litro de gasoil. Por eso el reclamo es justo, pero si reclamamos cortando la ruta jodemos a los demás. Deberíamos hacer esta medida de fuerza pero sin mover los camiones de las sedes de las empresas”. Asimismo, el chofer de otro camión señaló: “En una estación de servicio me quisieron cobrar 210 pesos el litro de gasoil”.