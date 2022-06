Con los ánimos un poco tensos: Riquelme terminó muy enojado con un periodista tras la derrota con Unión

Noche de nervios alterados en la Bombonera y no sólo por los penales del final, ni por la actitud del jugador de Unión festejando el gol del triunfo de su equipo con gestos hacia la hinchada de Boca. Una vez terminados los incidentes en el campo de juego, los nervios se trasladaron al recinto de la conferencia de prensa en el que Riquelme atacó con dureza a un periodista.

Concretamente el vicepresidente xeneize cuestionó el tratamiento de la información sobre las negociación de renovación de Eduardo Salvio y reaccionó con dureza contra el hombre de prensa. "No sé ni cómo se llama el pelado ese", tiró Román dirigiéndose al hombre de prensa. Y avanzó sobre el tema Salvio enseguida: "Estamos demostrando que el club quiere contar con él", remarcó.

Luego de marcar la cancha, Riquelme comenzó a hablar sin que le pregunte, una característica que tiene cuando desea contar algo que no fue formulado en la pregunta. "Sabemos que Salvio no habló con el representante, porque estaba en Europa. No pudimos hablar antes, lamentablemente ¿Ahora creo que está acá, no? Cuando escucho que dicen (A Salvio) 'lo obligan a hacer esto' o dicen que esta es 'nuestra manera de negociar'... No es así, hay que informarse más. Ahora (el representante) está en Buenos Aires. Imagino que se reunirán", dijo algo molesto.