La nueva vida de Edith Hermida: crisis, separación y convivencia

Tras 18 años de relación, Edith Hermida confirmó su separación de Roberto “Batata” Fernándes. La panelista y conductora visitó a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar, donde reveló el entramado de su nueva vida.

La conductora de Canal Nueve alertó a sus seguidores en las redes sociales desde hace algunos meses, cuando se la comenzó a ver lejos de su pareja. Los últimos viajes fueron sola, con madre o, de vez en cuando, con su hermana.

En el momento cúlmine de la noche de PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff indagó sobre la situación amorosa de la invitada femenina. Sin vueltas, Edith Hermida confesó desconocer cómo calificarla más que de “dudosa”.

La panelista de Bendita contó que si bien ya no están juntos ni comparten habitación pero sí conviven “es mi ex pero no es mi ex”. Eso dejó en evidencia las intenciones de la conductora de no cerrar la puerta definitivamente a ese amor de los últimos 18 años.