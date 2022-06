"Me arrancó la bombacha", el desgarrador relato de otra mujer que acusa a Sebastián Villa

El nombre de Sebastián Villa, el actual delantero de Boca Juniors, sigue dando que hablar. Lamentablemente, no por lo deportivo, sino por la causa judicial que se está llevando a cabo, sobre algunas denuncias que realizaron sobre el, bajo la carátula de abuso sexual.

En las últimas horas, surgió una nueva declaración, que complica aún mas la situación procesal del futbolista. Tamara Doldan, ex pareja de Villa, fue quien denunció la violación. Y ahora, una joven que fue invitada a la casa del jugador de Boca (ese mismo día del hecho), habló y confirmó: "En el living yo le dije a Villa si me regalaba una camiseta, yo soy hincha de Boca. Me dijo que sí. Me dijo que había una en la habitación. Me agarró del brazo y de dos empujones me metió, fue dos segundos. Cerró la puerta y me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta", comenzó contando.

"Cuando intento salir de la pieza, me empujó a la cama. Forcejeamos, el igual me agarraba de los brazos y me empujaba. No entendía que le decía que no, estaba muy borracho. Después, se bajó los pantalones y se subió encima mío. Cuando yo quería abrir la puerta, Villa me empujaba a la cama”, dijo.

Siguiendo con su relato, la joven de apenas 23 años, narró: "En un momento me arrancó la bombacha. Le decía que no, pero él seguía. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien me apoyaba, no llego a penetrarme porque yo me corría. Le pedía que se pusiera el preservativo o que se sacara el buzo. Eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación”.

"Él es bruto, te ahorca y te pega cachetazos al momento de tener relaciones sexuales", dijo en una de sus frases mas resonantes.

La causa contra el delantero de Boca continuará esta semana con más testimonios de mujeres que estuvieron esa noche en la casa del country Venado II. Seguramente, luego de algunos testimonios que están apareciendo, desde la fiscalía tomaron cartas en el asunto y esperan seguir avanzando.