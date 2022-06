Conmovió al jurado, sigue en La Voz Argentina y enamoró a Lali: ¿De quién se trata?

Una nueva edición de audiciones a ciegas ocurrieron este domingo en La Voz Argentina, donde distintos participantes intentaron seducir al jurado y pasar a la siguiente instancias. Entre tantas voces, una de ellas hizo girar las 4 sillas de Lali, Mau y Ricky, Soledad y Ricardo Montaner: fue la de Lucía Gutiérrez, que entonó la canción “All I Want”.

De a poco los jurados comenzaron a apretar el botón y darle una nueva oportunidades para que avance en el certamen. Y así fue. Lucía terminó su canción emocionada, y agradeciendo la oportunidad. "Me di vuelta porque sos muy especial y me entusiasma mucho pensar canciones para vos y pensarte avanzando en esta competencia. Ojalá quieras ser del team Lali, sos muy maravilllosa", le dijo la ex Casi Ángeles.

Y así fue. Ambas se eligieron mutuamente y fue la jurado que le manifestó: "El amor es así ¡Ay, gracias!”, le expresó Lali y, eufórica, agregó: “Nos casamos en marzo, están todos invitados". “Sos hermosa, gracias. La vamos a pasar increíble. Te vas a cantar todo. Bienvenida a La Voz Argentina, a mi equipo ¡qué emoción! ¡Te amo!”, cerró Lali.