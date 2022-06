Propuesta por tres: bicicletear, hacer miniturismo y ayudar

Bicicletear, turistear y ayudar; en La Plata, Berisso y Ensenada; con el fin de reunir la mayor cantidad de ropa posible para alumnos y alumnas de escuelas primarias y secundarias y sus familias, necesitadas de abrigo en este crudo invierno de la Región. De eso se trata “Tres ciudades, tres motivos, tres escuelas”, una propuesta para quien desee realizar un “tour” en bici al tiempo que aporta alguna prenda o calzado en buen estado. Se partirá este domingo, a las 9, desde la entrada de la República de los Niños -Gonnet- y se recorrerán, en un estimativo de tres horas, entre ida y vuelta, unos 50 kilómetros.

La idea surgió desde Experiencia Ramtha, una iniciativa de “profes” de Educación Física que practican cicloturismo y que buscan con esa propuesta, según explicaron, “resignificar el viajar a través de la bicicleta, la meditación o los retiros espirituales, todo en conexión con la naturaleza”. En alguno de los tantos grupos de WhatsApp que integran Luciana Mico y Tamara Tamis -las impulsoras del emprendimiento- las jóvenes leyeron que un colega pedía, a quien pudiera donarlo, un par de zapatillas talle 37 para una alumna que carecía de calzado. Ese fue el disparador de la oferta que combina el miniturismo local con el andar en bici y el gesto solidario.

“Lo primero que pensé fue `esta nena no tiene zapatillas y cuántos otros no tendrán...¨Y como ya colaboramos con tres merenderos y cada tanto juntamos donaciones se me ocurrió organizar esta bicicleteada así la gente que hace un aporte no sólo dona sino que también practica alguna actividad y hace un poco de turismo por la Región”, contó Luciana.

Para armar la ruta, “pasarla por el cuerpo”, como le dice a la “previa” del encuentro del domingo la profesora de Educación Física y de Yoga, y buscar los mejores caminos para pedalear y visitar puntos paisajísticos y culturales de las tres ciudades, el grupo realizó el recorrido que se hará el domingo. El circuito comenzará, como se dijo, en el parque de Gonnet, y seguirá por la avenida 7 hasta el bulevar de 32; el grupo entrará al casco urbano platense por la calle 2 y llegará hasta la Casa Curutchet, atravesará parte del Bosque, tomará la bicisenda de la avenida 60 que une esta ciudad con Berisso, pasará por la emblemática calle Nueva York y luego, hacia Ensenada, irá hasta el barrio Campamento, el Puente Holandés, la costanera de Punta Lara, y el Palacio Piria. En la rotonda de la avenida Almirante Brown se hará una parada de hidratación y desde ahí se volverá por el Camino Real hasta el camino Centenario, que se cruzará para culminar el recorrido en la República de los Niños.

Tres escuelas, tres ciudades

Las escuelas beneficiadas con las donaciones son la Secundaria 34 -Gorina-, la Secundaria 10 -Berisso- y la Primaria 6 -Punta Lara-.

Quienes deseen inscribirse deben completar el formulario vía internet https://forms.gle/4mjBvwUoES9AJR89. Para más información en IG: @experienciaramtha.