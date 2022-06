La ex pareja de Sergio Denis vive en una pensión y está buscando trabajo

“He tenido momentos complicados, pero son mi razón de levantarme cada día, de estar bien, de pelearla. Salvador y Franca realmente son todo para mí”. Verónica Monti habló sobre sus hijos de nueve y siete años. Y ahora, vive en una pensión en la que no aceptan menores. Debió mudarse allí porque no tiene recursos económicos para poder alquilar un departamento e instalarse con sus hijos, quienes actualmente están al cuidado de su abuela materna.

Sin trabajo fijo, la expareja de Sergio Denis aseguró: “Yo siento que hoy no vivo, sobrevivo. Me estoy dedicando pura y exclusivamente a ser mamá. Estuve laburando un tiempo en un bar, fue una experiencia más. Creo que hay una edad para todo" y asegura que tenía un sueldo que no le redituaba: cobraba 30 mil pesos por nueve horas de trabajo.

Angustiada por el difícil momento, confesó: “Los chicos crecen por minuto. Los míos están en una edad en donde la zapatilla de marzo ya no les sirve. Todo es carísimo. Hay un desfasaje de precios, el supermercado, la ropa. Quien se está haciendo cargo hoy de los chicos es mi mamá al cien por ciento. Es una mujer grande que me ha ayudado siempre, ha cumplido el rol paterno".

Finalmente dijo que sufre por sus hijos. “Por la ausencia de su padre, por no poder darle un montón de cosas que me gustaría, aunque no les falta nada. Ellos son mi motor, me hacen no parar, pre pandemia, en pandemia y post pandemia”. “Me he caído y levantado muchas veces en mi vida. Me han cacheteado muchas veces, tengo esa capacidad de reciclaje y de volver a empezar, aunque obviamente cansa. Estoy mal, pero con lo justo y necesario, sino se vuelve algo patológico. Los chicos son todo y doy todo por ellos”, (Franca y Salvador), a quienes cambió de colegio por su situación económica: pasaron de una institución privada a una pública.