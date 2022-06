VIDEO. “¡Tirale, tirale!” Lo ataron para robarle, logró liberarse y persiguió a los delincuentes

Un hecho escalofriante de inseguridad ocurrió en Castelar Norte, ya que dos delincuentes golpearon y ataron a un comerciante durante un asalto en un pet shop. La víctima logró desatarse y los persiguió mientras escapan, logrando atrapar a uno de ellos. Sin embargo, tuvo que soltarlo porque el cómplice le apuntó con un arma y terminaron huyendo.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, donde se ve una escena que parece de película, en las calles Monte de Oca y San Pedro. En el acto delictivo, los dos malvivientes se llevaron la recaudación de "Rincón Animal", que rodeó los 15 mil pesos.

"Entran dos personas a mi local para pedirme una bolsa de piedras sanitarias, los atiendo y una de ellas me dice que era un asalto", destacó la víctima en diálogo con Telefé. Además afirmó que le pegaron con un culatazo en la cabeza para que entregue sus pertenencias y luego, procedieron a atarlo.

"Me pidieron que les dé toda la plata y les entregué 15 mil pesos que tenía, un reloj, una cadenita y mi teléfono. Me llevaron a los empujones al baño, donde me ataron con precintos. Ahí yo me desato y los salgo a correr por la calle. al que agarro era mayor y me le tiro encima, pero el otro retrocede, me apunta con un arma y se van corriendo", cerró Facundo.

Por otro lado, dejó en claro que posiblemente las armas eran de juguete, pero que el riesgo era muy grande: "Uno le decía al otro `tirale, tirale´ y sinceramente, en ese momento se me pasaron muchas cosas por la cabeza". Este hecho es investigado por la comisaría séptima de Castelar y por la fiscalía de turno de Morón.