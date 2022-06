Bombazo en el deporte nacional: se retiró Delfina Pignatiello

Sorpresa en el ambiente deportivo nacional, ya que la nadadora Delfina Pignatiello anunció su retiro de la actividad profesional. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la joven de 22 años destacó su agradecimiento por lo vivido y que la decisión la tomó hace unos meses. "Voy a dar un paso al costado del deporte de alto rendimiento y la competencia. Estar en el agua seguirá siendo mi lugar en el mundo".

Además agregó lo que significó para ella representar al país: "En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión". Por otro lado manifestó su deseo de volcarse a lo artístico y dio indicios de lo que seguirá haciendo: "Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta".

En su corta carrera en la natación profesional, la joven oriunda de San Isidro y fanática de Independiente consiguió varios logros importantes: en 2018 fue revelación en los Juegos Olímpicos de la Juventud logrando dos medallas de plata en los 400 y 800 metros libres respectivamente. Mientras que un año después en los Panamericanos de Lima, arrasó quedándose con tres medallas de oro en 400, 800 y 1500 libres. Luego del comienzo de la pandemia y de no poder haberse entrenado como ella quería para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, no pudo completar su deseo de conseguir alguna presea.

Pese a su corta edad y el enorme recorrido por delante, Pignatiello sorprendió a todos y decidió ponerle punto final a sus 22 años y con varias competencias por delante: "Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niñx que siempre quisieron ser", fue el mensaje para sus seguidores.