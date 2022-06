Echan al titular del Aprevide, el mismo día que arranca el torneo y a horas del clásico platense: los motivos

Aprevide se quedó sin su titular, el mismo día que arranca el torneo y a horas del nuevo clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia. Por decisión del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, ni bien asumió el cargo, Gustavo Gómez fue quien reemplazó a Juan Manuel Lugones para llevar adelante los organismos de seguridad en distintos eventos deportivos de la Provincia. El organismo fue tema de agenda en los últimos meses, debido a varios hechos que dejaron una cierta muestra de preocupación dentro del Ministerio de Seguridad.

Por lo que se pudo averiguar en las últimas horas, si bien oficialmente le aseguraron a EL DIA que Gómez adujo "problemas personales", la realidad indica que fue removido hoy de su cargo luego de una serie de hechos, como los incidentes que ocurrieron entre los hinchas de Racing y Deportivo Cali, donde hubo heridos y varios momentos de tensión que no pudieron ser controlados por el organismo. Todo se dio porque hinchas del equipo colombiano, se quedaron con una bandera de la hinchada de "la academia" y allí empezó la riña. Esa, es solo una de las razones por las que se podría haber dado su ida. Luego, se suman los casos de los partidos de Gimnasia - Liniers por Copa Argentina y también el de Tigre - Los Andes, por el mismo certamen internacional.

Apenas unas horas antes del duelo de los dirigidos por Néstor Gorosito, el titular del Aprevide informó que el partido no se iba a jugar como estaba estipulado (miércoles 25 de mayo), ya que no estaban dadas las condiciones de seguridad para dicho evento. Había varios partidos de Copa Libertadores dentro de la Provincia y por ello, excusaron no tener efectivos.

Mas allá de la situación, el juego se disputó, luego de la presión de la comisión directiva de Gimnasia y también de la incertidumbre de la venta de entradas, que dicho sea de paso, se confirmó su venta y disponibilidad un día antes.

Lo más reciente fue el caso de Tigre - Los Andes. Acá pasó algo parecido. La dirigencia del club de Lomas de Zamora explotó de bronca por los cambios en la programación del encuentro y porque no iban a poder llevar hinchas al estadio de Deportivo Morón (era a puertas cerradas). Originalmente, el duelo iba a disputarse el jueves pasado, en Córdoba pero fue suspendido. Luego, se cambió la sede: la idea era que se juegue en Lanús, pero lo descartaron a último momento por cuestiones de seguridad.

Frente a este escenario bochornoso, Tigre se presentó al duelo contra Los Andes: como su rival no fue al estadio, y todo indica que el Matador pasará de ronda en la Copa Argentina. Su próximo rival en los 16avos de final será Deportivo Madryn, que eliminó a Huracán en la última instancia.