Quedaron cerca de la gloria: Sabatini y Dulko cayeron en la final de Roland Garros de Leyendas

Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, y su compatriota Gisela Dulko, se quedaron en las puertas del título al caer hoy ante las italianas Flavia Pennetta y Francesca Schiavone por 1-6, 7-6 (7-4) y 10-6 en la final del torneo de exhibición de Leyendas que se jugó en Roland Garros.



Sabatini, de 52 años y ex número tres del planeta, y Dulko, de 37 y ex líder del ranking mundial de dobles, cayeron en una final ajustadísima que recién se definió en el tie break, rápido del tercer set luego de una hora y 22 minutos, en la cancha Suzanne Lenglen del complejo ubicado en el barrio de Bois de Boulogne, en el sureste de París.



La pareja argentina cumplió una gran actuación en el certamen de exhibición y así ganaron el Grupo A tras dos victorias, sobre las estadounidenses Lindsay Davenport y Mary Joe Fernández por 6-3 y 6-3, y ante la dupla compuesta por la croata Iva Majoli y la francesa Mary Pierce por 6-4 y 6-1.



La única derrota fue ante las francesas Tatiana Golovin y Nathalie Tauziat por 6-4 y 6-4, aunque igualmente les alcanzó con los dos triunfos anteriores para ganar el grupo y jugar la final ante las italianas, que se adjudicaron la Zona B.



En la final, Sabatini lució impecable con golpes estéticamente perfectos que resistieron el paso del tiempo siendo que se retiró hace 26 años, y además se complementó muy bien con Dulko, quien dispuso de una ocasión inmejorable en el segundo set con el marcador 6-1 y 5-4, ahí falló un smash que las hubiera puesto match point.



Sabatini y Dulko no coincidieron en el circuito, lo que realza su actuación en París, mientras que las italianas conformaron una notable pareja de dobles cuando estuvieron en actividad, con puntos altos como la obtención del Abierto de Australia en 2011.