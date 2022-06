Una respuesta desde el Gobierno agudiza la interna: "La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina"

Luego de la polémica que dejó el reencuentro de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en el que la vicepresidenta le reprochó al máximo mandatario que "use la lapicera", más allá de algunos gestos de posible acercamiento, este sábado la interna en el Frente de Todos volvió a levantar temperatura. Ahora, la ex presidenta le apuntó al Ministerio de Desarrollo productivo, a cargo de Matías Kulfas, por hacer transcender información "sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas".

La nueva polémica emergió por un comunicado oficial de la Secretaría de Energía, difundido esta mañana a través de las redes sociales, el cual alude en principio a una crítica que la ex presidenta formulara hace dos años contra funcionario del gobierno que encabeza Alberto Fernández, para explayarse luego contra la cartera de Producción, a la que acusó de brindar información "falsa" relacionada con la gestión de CFK y algunas decisiones en torno a la concesión de Vaca Muerta.

La Secretaría de Energía acusó: "A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta".

A la categoría de “funcionarios que no funcionan”, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta. — Energía Argentina (@Energia_ArgOk) June 4, 2022

En ese sentido, Cristina Kirchner suscribió al comunicado de Energía y arremetió contra funcionarios del Gobierno ligados a la cartera de Kulfas: "Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso".

Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso. https://t.co/qS5Q9SX3sF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 4, 2022

La publicación de Energía en las redes sociales aparece acompañada de una captura de pantalla del supuesto mensaje "en off" impartido desde el ministerio que dirige Matías Kulfas, uno de los funcionarios allegados al presidente, a modo de respuesta a los dichos de Cristina sobre "la lapicera", ayer durante el encuentro con el titular del Ejecutivo.

"La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle a la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint. Es IASA, con funcionarios designados por ella, quienes hace las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IAESA", se lee en la imagen.

Según el texto atribuido al ministerio, "ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA)·.

El presunto mensaje en off sostiene que "la Secretaría de Industria debía intervenir más activamente en el tema pero el presidente de Ieasa Gerez dijo que si no respondían en el acto se caía la licitación y no llegaban con los tiempos".

"También adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional. En definitiva", añade.

Por último, en la captura de pantalla dada a conocer por Energía, se lee: "En definitiva, los que están usando incorrectamente la lapicera con los funcionarios de Cristina".