"Yendo no, volando": la novia de la Brujita Verón lo escrachó supuestamente a 230 km/h manejando una Ferrari

Valentina Martín mandó al frente a la "Brujita" Juan Sebastián Verón, por manejar supuestamente una Ferrari a 230 kilómetros por ahora. La joven habría compartido dos imágenes en stories de Instagram en las que se puede ver al ex presidente de Estudiantes viajar a toda velocidad en su auto de lujo.

Una de las primeras en ver las stories que un rato después fueron aparentemente eliminadas, fue la panelista de LAM Estefi Berardi: "La novia de Verón subió que iban a 230 kilómetros por hora. Yo le hablé y me respondió: 'Se nota que no tenés nada de qué hablar mañana en el programa'. Y yo le contesté: 'Me llamó la atención que te quieras matar y lo subas a las redes'", dijo sin achicarse con su fuerte respuesta.

Acto seguido, Estefi contó cómo reaccionó la novia de Verón a su mensaje: "Pero escuchen su justificación. 'Generalmente son autos que se usan a esa velocidad. No sé si sabías. Además, están preparados para eso. Lejos de querer matarme, buscate otro tema para hablar'".