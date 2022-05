Habló la nueva novia de Verón: "No soy un gato y estoy enamorada perdidamente de Seba"

Las redes sociales son cosas de todos los días. Minuto a minuto se actualizan y distintos protagonistas la utilizan para dar algún tipo de explicación o manifestarse simplemente por algún motivo.

Este es el caso de la flamante novia de Juan Sebastián Verón, Valentina Martín. Como contó este medio, ella es abogada de profesión y posee actualmente un centro de estética. En horas de la madrugada, se tomó un tiempo para poder hablarle a sus seguidores y mencionar su amor por el actual vicepresidente de Estudiantes de La Plata.

"Este texto va dedicado para los que me conocen y los que no me conocen. Soy una persona igual que todos los que están detrás de una pantalla, escribiendo tanto cosas lindas como feas (a aquellas personas les digo: no soy un gato, no quiero la plata de nadie, tengo mi estética que me va muy bien, soy abogada y trabajé mucho tiempo en un estudio. Tengo mi auto y mi casa propia porque gracias a Dios me enseñaron que hay que trabajar para ganarse las cosas)", comenzó el comunicado en sus historias.

Luego, en referencia a su actual pareja, manifestó: "Estoy enamorada perdidamente de Seba. Aquel que lo critica no conoce la clase de persona que es. No me interesa la fama, solo quise subir una simple foto como lo hice con personas que en su momento fueron parte de mi vida", remarcó. Luego, Valentina agrega: "Mi gente sabe como soy y sigo siendo la misma, esté con Seba, que es una persona pública o con una que no lo sea. No se me caen los anillos", disparó.

Por último, la joven afirma que principalmente "es hincha de Estudiantes y a la gloria no se llega por un camino de rosas y según Zubeldía, hay que laburar", haciendo referencia a una frase muy usada en el club, por una generación entera.