Por primera vez, un ensayo de un fármaco libró de un cáncer a 18 pacientes

Por primera vez, un ensayo de tratamientos contra el cáncer dejó sin rastros de enfermedad a 18 pacientes oncológicos, que se sumaron como voluntarios. Cada uno de los integrantes debía estar en una etapa específica de la enfermedad, así como también de un tipo de cáncer en puntual.

Los pacientes voluntarios atravesaban cáncer de recto en fase II o III, según se detalló en la publicación del ensayo en The New England Journal of Medicine. El mismo fue llevado a cabo por especialistas de la Universidad de Yale, del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering y auspiciado por la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline.

El requisito de que los pacientes estén en las etapas medias o avanzadas fue para poder ver la evolución de los tumores. En el estudio se pudo confirmar que el cáncer se generaba a través de la “deficiencia en la reparación de errores de emparejamiento”.

El anticuerpo en cuestión, llamado Dostarlimab, podría llevar grandes beneficios a pacientes en etapas II y III. Su función es inhibir la proteína PD-1, que se halla en células cancerosas, para detectarlas y eliminarlas. Este tratamiento, a cargo de GlaxoSmithKline, fue aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos para éste tipo de cáncer rectal.

Según se pudo saber, los voluntarios ingirieron una dosis de este medicamento cada 21 días, durante los últimos 6 meses y luego, si el cáncer seguía estando, atravesarían la etapa de quimioterapia. Sin embargo, esta última etapa no fue necesaria pues la enfermedad desapareció en el tiempo estimado.

Si bien es solo un ensayo y aún falta camino por recorrer, como determinar los efectos secundarios en otros pacientes y bajar el costo actual de once mil dólares, es un gran avance para la medicina.