Como Luis Fonsi, Chile no se da por vencido: sueña con el Mundial ante el inminente el fallo de la FIFA

Chile sueña y mete presión a horas del inminente el fallo de la FIFA sobre el caso de Byron Castillo, a quien acusan de haber falsificado su documento de identidad con Ecuador. Tal como popularizó el cantante puertorriqueño Luis Fonsi la canción "No me doy por vencido", los trasandinos no se dan por vencidos y aseguran que el jugador fue mal incluido y por lo tanto pide ir al Mundial de Qatar en lugar del combinado ecuatoriano.

Este viernes la FIFA resolverá la demanda interpuesta por la Federación Chilena de Fútbol, y este contexto su abogado Eduardo Carlezzo incrementó la presión sobre la entidad al subrayar que “sería escandaloso” si son desconsideradas las denuncias que dejan en evidencia que Castillo jugó con documentación alterada en la selección ecuatoriana ya que, según sus hallazgos, en realidad nació en Colombia.

El informe con la resolución del caso será publicado este viernes. En ese momento se conocerá si Ecuador finalmente jugará el Mundial o si queda descalificado. El objetivo de Chile es que la FIFA elimine al seleccionado ecuatoriano, conducido por Alfaro, para disputar así la máxima cita mundial de noviembre en Qatar, al que no se clasificó en las Eliminatorias.

Según el diario chilena La Tercera, la cuenta que hacen es que Castillo jugó ante Paraguay, Venezuela, Chile, Uruguay y Bolivia. En ese caso, si la FIFA castiga a Ecuador con la quita de puntos de esos encuentros, Chile sumaría seis unidades más y clasificaría directamente al Mundial. Pero nada está dicho de parte de las autoridades mundiales del fútbol. Todas versiones que llegan desde el país trasandino.

A la espera de la definición del caso, la incertidumbre domina el escenario. Mientras que algunas fuentes indican que Chile saldrá favorecido, otras afirman que no hay pruebas determinantes como para dejar a Ecuador fuera de la Copa del Mundo.