Una enfermera de la guerra de Malvinas brindará una charla en La Plata

Una enfermera que estuvo en la guerra de Malvinas brindará este viernes un charla abierta a partir de las 19. Será en en la sede del Instituto de Capacitación Política y Asuntos Estratégicos (ICP), ubicada en calle 54 N° 777 entre 10 y 11 de La Plata.

La misma será desarrollará enel marco del "Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas y el Sector Antárticodonde la Charla “Mujeres de Malvinas”, tendrá la participación especial de Ana María Mendoza, una de las enfermeras de la guerra. Mendoza tenía tan solo 24 años cuando se desató el conflicto bélico y tenía su función como enfermera en el Hospital Naval de Puerto Belgrano.

Su testimonio forma parte del libro “Mujeres olvidadas de Malvinas”, que recopila la historia de quienes no solo curaron a los soldados argentinos que llegaban heridos desde el campo de batalla, sino que fueron la contención psicológica y espiritual de los ex combatientes. En esa línea, la charla propone a través de relatos en primera persona, abordar la cuestión Malvinas con perspectiva de género, y una mirada en el presente y el futuro donde también formará parte del encuentro la socióloga Julieta Terminiello, integrante del CECIM La Plata e hija de un ex combatiente.