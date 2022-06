Miguel Restelli analiza repetir ante Cañuelas mismo equipo

Después de una primer semestre aceptable, donde Villa San Carlos logró finalizar el Apertura en la cuarta colocación (por diferencia de gol), a cinco unidades del campeón, Comunicaciones, el equipo que conduce Miguel Ángel Restelli comienza a delinear el equipo que visitará el próximo sábado a Cañuelas, en el inicio del torneo del Clausura de la B Metropolitana.

Si bien el Celeste realizará hoy la habitual práctica de fútbol, no hay indicios de cómo formará el equipo titular, aunque se especula con la posibilidad de que no haya cambios respecto del once que goleó a Justo José de Urquiza por 4-0, en Loma Hermosa.

De todos modos, habrá que esperar la decisión final del entrenador, ya que Agustín Sienra abandonó el partido con Jota Jota en el entretiempo con una molestia (fue reemplazado por Maximiliano Badell). Por lo bajo dicen que la lesión no sería de gravedad y que el lateral volante estaría disponible para el encuentro ante Cañuelas.

De confirmarse el equipo, San Carlos podría formar con Banegas; Saborido, Machín y Sienra o Badell; Gonzalo Raverta, Oroná, Alegre y Licht; Lugones y Samaniego. Por otra parte, quedó confirmado que Américo Molsalvo será el encargado de impartir justicia en el estadio Jorge Arín.

FABIÁN LISA DEJÓ DE SER EL DT DE TALLERES

El platense Fabián Lisa dejó de ser el entrenador de Talleres de Remedios de Escalada, después de un común acuerdo con la directiva.

Lisa, quien supo ser el técnico de la cuarta división de Gimnasia y también de Cambaceres, entre otros, se despidió del plantel, que a partir de ahora será conducido interinamente por Roberto Besasso, Martín Rolón y Mauro Marrone, cuerpo técnico de juveniles.