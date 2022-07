Se filtró la pericia psiquiátrica de Nahir Galarza

Un nuevo dato pone en el foco de la atención la condena a cadena perpetua para Nahir Galarza, acusada de asesinar a Fernando Pastorizzo. Hace varios meses que su defensa busca un nuevo camino para poder revertir el fallo que la tiene hace casi cinco años cumpliendo condena.

Recientemente, se filtró a los medios de comunicación uno de los informes sobre una de las pericias psiquiátricas que se le realizaron a la joven cuando fue detenida. A lo largo de la investigación y para el juicio, tuvo que someterse en varias ocasiones a estas citas con los profesionales de la salud mental.

Según consta en el expediente, Nahir Galarza no muestra “tener remordimiento”. Esto, para la defensa, no hace más que mostrarles ese camino que esperaban. Es que, según analizan, ¿de qué tendría que arrepentirse si no lo hizo?.

Vale mencionar que desde hace algunos meses, los abogados de la joven buscan poner evidencia que la condenada no habría sido la autora material, sino su padre y ex policía, Marcelo Galarza. En tal caso, se habría responsabilizado para encubrir al jefe de familia, de quien ya había dicho en una entrevista que haría “cualquier cosa por mi papá”. Incluso, aclaró, “hasta una condena perpetua”.

Esta cara de la moneda, hasta ahora desconocida, se reveló después del divorcio del matrimonio Galarza. Ahora, la relación entre Nahir y Marcelo está en su peor momento. Ella no quiere que la visite, se siente utilizada y no quiere continuar en silencio, según argumenta en cada oportunidad que tiene.