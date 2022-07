"Me rayaron todo el auto": una mujer indignada por el accionar de los trapitos en pleno centro de La Plata

Un lamentable hecho ocurrió en plena zona céntrica de nuestra Ciudad. Una señora se comunicó con este medio para advertir una maniobra que realizaron los trapitos de calle 5 entre 44 y 45, donde según relata, le rayaron el auto luego de que supuestamente, "estaba mal estacionada".

"Yo tengo que hacer tramites habitualmente en el Registro de la Propiedad (44, 4 y 5), y en general estaciono en un estacionamiento que está en esa misma cuadra, que esta semana iba a estar cerrado por vacaciones, por lo cual, tuve que empezar a dar vueltas, varias vueltas por la manzana, para ver donde podía estacionar", comenzó relatando la mujer. A su vez, dio una explicación del porqué actuaron así, con tanto enseñamiento: "En todos lados, la misma situación. Dos tachos dado vuelta en cada lugar libre para estacionar, y ya algún vecino me ha comentado que hay que pagarle a alguno de ellos (trapitos), entonces te reservan el espacio".

A su vez, siguiendo con el relato, expresó: "Como se me hacia tarde porque tenia un turno, saqué uno de los tachos que había ahí. Ellos estaban mirando para otro lado, y estacioné correctamente en mi lugar. Cuando me bajo del auto, ya casi llegando a la esquina, uno me empieza a gritar, incluso con un silbato, diciéndome que estaba mal estacionada porque me había pegado mucho al cordón", narró.

Por último, remarcó: "No me di vuelta, y seguí caminando. Cuando vuelvo, me encuentro con el cartelito este, que me habían rayado el auto y efectivamente, el auto está todo rayado. Tengo una indignación que no lo puedo creer". En el escrito, había un mensaje de un vecino de la zona, que dejó asentado: "Señora, el trapito le rayó el auto en la puerta trasera derecha".