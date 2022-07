Lali confesó que dedicó un tema hot a Lola Índigo

A Lali la vieron a los besos con una chica en la popular fiesta Bresh, una chica que sería Lola Índigo. Y Lali sorprendió al contar que efectivamente con Lola hay “una historia larga”.

La cantante le dijo a la periodista Marina Correa que su canción “N5” está efectivamente dedicada a Lola. “En cierta manera, sí. Es una historia larga, por eso digo que, en cierta manera, pero sí”, lanzó, desatando todo tipo de reacciones en las redes sociales.

“Es una canción que esta buenísima, a mí me encanta. Este tema es parte de una anécdota que me hace reír y me divierte”, agregó, divertida. “Y cuando estaba en el estudio trabajando en este tema, por supuesto que todas las vivencias, todo eso uno lo termina poniendo en las canciones”.