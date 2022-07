Rial denunció que Daniel Vila lo amenazó por WhatsApp y retrucó fuerte: "Contaré todo"

El periodista Jorge Rial denunció que recibió amenazas por parte del empresario de medios Daniel Vila mientras salía al aire con su programa "Argenzuela" por C5N. Según afirmó, a través de un audio de WhatsApp, le dijo que lo "cagaría a trompadas".

Según Rial, en principio no había podido identificar el mensaje hasta que se dio cuenta que se trataba de Vila, presidente del Grupo América.

"El quilombo que está armando este programa, pocas veces lo vi. Acabo de recibir en el corte una amenaza que no la escuché solo. Tuve la prevención de ponerla en altavoz y la escucharon mis compañeros y los técnicos que están detrás de cámara", dijo Rial al aire.

"Pocas veces escuché a alguien tan sacado, enojado y amenazando de la manera que lo hizo", añadió.

"Lo iba a atender después, pero decidí hacerlo ahora. Ni 'hola' dijo, arrancó con insultos", sostuvo sobre el momento en que escuchó el audio. Y agregó que "está grabado por las dudas, pero no voy a hacer un escándalo con esto".

Enojado por el mensaje, Rial manifestó que "a mí lo de la amenaza no me gusta. A mí no me asusta, pero habla de quienes somos todos acá. Todos conocemos a quien amenaza. Mucho tiempo estuve de ese lado y disfrutaban lo que hacían, hoy lo sufren".

Luego, en las redes sociales, espetó con todo: "Efectivamente fui amenazado por Daniel Vila, uno de los dueños de @AmericaTV y de @Edenor. Fue en un corte de #Argenzuela por @C5N, seguramente molesto por la información que hablaba de problemas en su programación", expresó.

"Todo lo que sé dijo fue escuchado por mis compañeros y técnicos del canal ya que inmediatamente puse la llamada en altavoz. Lo grave es que la amenaza haya partido de alguien que debería practicar la libertad de expresión y de informar. Mañana contaré todos los detalles en mis programas de @Radio10 y @C5N", finalizó.