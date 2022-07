Torrico cambió de idea: se despidió, se arrepintió y ahora decidió seguir jugando  

Sebastián Torrico fue una de las notas salientes del último fin de semana ya que, a los 42 años y luego de muchos años defendiendo el arco de San Lorenzo se despidió en el partido que los azulgranas le ganaron a Boca en el Nuevo gasómetro.

Pero pocas horas después el golero se arrepintió y decidir seguir en el club hasta fin de año. Torrico, en ocasión del partido que jugó el último fin de semana saludó a todos los empleados al llegar, su familia estuvo en el campo de juego sacándose fotos y sus compañeros lo abrazaron uno a uno cuando terminó el partido...

Era la despedida. Sin embargo, finalmente, el arquero de 42 años, ídolo del Ciclón, se quedará a cumplir su contrato hasta diciembre de este año

"Estuve a punto de salir. Tenía una propuesta de Barracas Central, que es un club ordenado. Pero voy a cumplir con mi contrato porque San Lorenzo y yo nos merecemos otro final", contó el mendocino en una entrevista por TV. Y agregó: "No sé si será mi último club, pero en diciembre se termina mi historia acá. Mi idea es volver a San Lorenzo en otro rol. Cuando me retire me encantaría formar parte. Los dirigentes me ofrecieron retirarme acá pero no sé si será así".