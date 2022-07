VIDEO. Ruggeri criticó la suba del dólar y se indignó por la muerte del argentino en Bolivia

Durante la edición de F90, Oscar Ruggeri lanzó feroces críticas a la situación económica del país, luego de una nueva suba del dólar blue en las últimas horas.Ante esto, el Cabezón se olvidó un rato del fútbol y disparó con ironía: "Para agarrar un billete de 100 (dólares), una fortuna... Te quieren dar uno de cabeza chica,agarrá. Después la peleamos".

Ante esta situación, el Cholo Sottile aclaró lo que quiso decir Ruggeri: "El dólar de cabeza chica, hoy por hoy, te lo toman en todo caso a menos dinero y también, por menos valor". A lo que el ex jugador, respondió: "¿Menos valor cabeza chica? Si no tenés que ir afuera a cambiarlo. Luego de un debate de por qué dichos dólares valen menos, el panelista se molestó y destacó: "Andá con plata argentina... Andá a cambiar".

El enojo de Ruggeri por la muerte del argentino en Bolivia

Párrafo aparte, el Cabezón se tomó unos minutos para hablar del fallecimiento del salteño Alejandro Benitez, a quien no quisieron atender por tener plata argentina: "Después nosotros estamos bien, porque atendemos a todos. Pero recuerden eh, se murió un argentino. Para que sepan, porque después nos dicen hermanos ¿Hermanos? Viste, todos somos hermanos. Pero a la hora, papá, este hombre se murió. Esas cosas me ponen mal porque no es así".

Y volvió a remarcar con su impronta: "Después nosotros recibimos a todo el mundo, ¿o no? Vana los hospitales, se atienden todos y traen a los familiares, atienden a todos. Pero fijate que este hombre murió". Y hasta se la agarró con Evo Morales, ex presidente de Bolivia: "Llamá a la familia y pedile disculpas. Qué cosa de locos, todos iguales. Afuera, andá con guita sino no te atienden. Este pobre hombre quiso pagar con pesos argentinos y se le rieron".