La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo tendrá un duelo apasionante entre Vélez y River, que hace muy poco tiempo se enfrentaron por la Copa Libertadores. A su vez, en Victoria, chocan Tigre y Estudiantes. Por otra parte, Las Leonas jugarán la final frente a Países Bajos en Hockey. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Unión vs Huracán ESPN Premium

13:00 Godoy Cruz vs Lanús TNT SPORTS

15:30 Banfield vs San Lorenzo TNT SPORTS

18:00 Tigre vs Estudiantes ESPN Premium

20:30 Vélez vs River TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL

15:00 San Telmo vs Sacachispas

15:00 Guillermo Brown vs Chacarita TYC SPORTS

15:30 Gimnasia de Jujuy vs Alvarado

16:00 Atlético Rafaela vs Brown de Adrogué

16:00 Chaco For Ever vs Instituto

17:10 Belgrano vs Deportivo Maipú TYC SPORTS

17:40 Almirante Brown vs Almagro DIRECTV SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Argentino de Quilmes vs J.J Urquiza

15:30 Deportivo Merlo vs Los Andes

15:30 Talleres (R.E) vs Ituzaingó DIRECTV SPORTS

15:30 Villa San Carlos vs San Miguel

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:30 Etapa 15 ESPN Extra

GOLF: THE OPEN CHAMPIONSHIP

08:00 Día 4 ESPN 2

HOCKEY: WOMEN'S WORLD CUP

13:30 Australia - Alemania ESPN

16:30 Argentina - Países Bajos (final) ESPN

PRIMERA C

15:30 Central Córdoba vs Victoriano Arenas

15:30 Deportivo Español vs Claypole

15:30 San Martín Burzaco vs Argentino de Merlo



FUTSAL

17:45 Argentina vs Paraguay