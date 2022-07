Zelenski acusó a Rusia de un "acto de terrorismo deliberado" por el ataque cerca de Odesa

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó en las últimas horas a Rusia de cometer un "acto de terrorismo deliberado", al responsabilizarla de un ataque con misiles en un área civil de una localidad del sur del país cercana a la ciudad de Odesa que dejó 21 muertos y decenas de heridos.



Los misiles impactaron un edificio de departamentos y un centro recreativo en el poblado de Sergiyvka, 80 kilómetros al sur del puerto de Odesa, convertido en un foco estratégico de la guerra de más de cuatro meses, de acuerdo a las autoridades ucraniana.



Entre los muertos había un niño de 12 años, dijo Zelenski en su mensaje diario al país. Agregó que unas 40 personas resultaron heridas y que la cifra de muertos podría subir.



"Yo enfatizo: este es un acto de terrorismo ruso deliberado, intencional, y no algún error o ataque accidental con misiles", aseguró el mandatario ucraniano.



"Tres misiles impactaron un edificio de departamentos de nueve pisos en el que nadie ocultaba armas ni equipo militar", agregó.



"Personas comunes, civiles, vivían allí", enfatizó en declaraciones que reproduce la agencia de noticias AFP.



Los servicios de emergencia precisaron que 16 personas murieron en el edificio y cinco en el centro recreativo y que ambos ataques dejaron al menos 39 heridos.



Serguei Brachuk, subjefe distrital de Odesa, indicó que la ofensiva fue llevada a cabo por dos aviones procedentes del mar Negro, que dispararon misiles "muy pesados y muy potentes".



Por su parte, Rusia negó la autoría del hecho, al asegurar que sus militares no disparan a instalaciones civiles.



"Las Fuerzas Armadas de Rusia no apuntan a objetivos e infraestructuras civiles en el transcurso de su operación militar especial, sí apuntan a depósitos de municiones, empresas que se dedican a la adaptación, reparación y almacenamiento de equipos bélicos y municiones y lugares de concentración, formación y adiestramiento de mercenarios", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov en una declaración pública.



Por el contrario, Alemania tachó de "inhumanos" los ataques, que ocurrieron después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN reafirmaran en la cumbre de Madrid su apoyo a Ucrania.



"Esto nos muestra una vez más, de forma cruel, que el agresor ruso acepta deliberadamente la muerte de civiles", declaró el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit.