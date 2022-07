¡Se arrepintió! Lali Espósito no eligió a un participante de La Voz y cuando vio quién era...

En una nueva jornada de las audiciones a ciegas de La Voz Argentina, Lali Espósito no eligió a un participante para su equipo y se arrepintió cuando vio de quién se trataba.

Se trata de Stefano Marocco, un joven de Rosario que ya se había presentado en la versión mexicana de este programa.

“Yo te conozco, amor”, le dijo cuando pudo asociar la voz a la cara. “Lo conozco cantando, no hemos cantado juntos, pero lo sigo, me encanta”, agregó. Sus colegas no parecieron creerle y se lo tomaron en broma.

Al darse cuenta de su error, Lali se mostró bastante molesta: “Yo estoy súper enojada porque no me di vuelta, porque es un cantante muy increíble. ¿Qué te pasó? Te calaste un montón de notas”, le preguntó Lali. El joven reconoció que había cometido varios errores en su performance por culpa de los nervios y, ante el pedido de Lali, cantó La quiero a morir para lucir todo su talento.

“Yo se lo voy a robar, no se descuiden”. Los demás miembros del jurado trataron de convencerlo a la hora de elegir equipo y Stefano finalmente anunció: “Dije que iba a seguir mi corazón acá. Y siento que me voy con Mau y Ricky”.