Derrota que duele: Battaglia habló sobre el partido y el bajo rendimiento de varios futbolistas

Muchas caras largas en Boca después de la goleada sufrida en la Bombonera ante un Banfield, que lo pasó por arriba, particularmente en la etapa inicial. El 3 a 0 que favoreció al equipo visitante, dejó muchas cosas que seguramente el DT "xeneize", Sebastián Battaglia, deberá corregir.

A la hora de las explicaciones, Battaglia no ocultó su disconformismo por lo realizado: "Hoy es difícil encontrar cosas positivas por lo que fue la noche para nosotros, sí esperemos que todos puedan estar bien y tener rendimientos buenos, pero hoy no pudimos encontrarlos, sobre todo en el primer tiempo", señaló de entrada el técnico que enseguida agregó: "Banfield tiene buenos jugadores y buen funcionamiento, hizo sus méritos para que el primer tiempo se vaya de la manera que se fue. Nosotros no estuvimos coordinados y firmes en defensa ellos lo aprovecharon y pudieron hacer tres goles".

Al ser consultado sobre el porqué del bajo rendimiento de varios de los futbolistas que puso en cancha y específicamente sobre Luis Vázquez, el joven delantero, el técnico aprovechó para enviarles un mensaje a todos sus dirigidos: "Hay que saber que tienen menos minutos que algunos, vos te tenés que preparar y estar bien cuando te toque o cuando el equipo lo necesite. No solo a Luis (Vázquez) sino a todos los que tienen menos minutos y tal vez les toca entrar poco. Todos deben estar de la mejor manera y preparados para rendir".