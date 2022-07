Fuerte mensaje de Grabois al Gobierno: “Están dormidos, en un cumple, esto así no va más”

Movimientos sociales alineados con el Frente de Todos realizaron hoy una serie de protestas en todo el país en reclamo de la implementación del Salario Básico Universal, ocasión en la cual el líder de la UTEP, Juan Grabois, cuestionó a la CGT por no salir a las calle cuando "hay un sector cada vez más amplio de los trabajadores que no tiene ninguna protección y están cayendo en la indigencia".

Las organizaciones vinculadas al kirchnerismo y las organizaciones piqueteras de la izquierda cada vez están más cerca. Tras haber mantenido diversos encuentros en los últimos días, ambos sectores coincidieron este miércoles en una jornada marcada por diversas movilizaciones no sólo en el centro porteño, sino en todo el país, ante la difícil situación social y económica que vive la Argentina.

“¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madres!. Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, aseguró Juan Grabois al encabezar un acto en el Puente Pueyrredón, en otra jornada de marchas y movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en los principales distritos del interior del país.

El dirigente social y representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) aseguró que en el momento de mayor persecución de Cristina Kirchner él siempre estuvo, pero que ahora lo que menos le importa son los problemas de la vicepresidente.

“En este momento el problema de Cristina (Kirchner) no es nuestro problema, el problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país”, enfatizó en un escenario simulado y antes cientos de manifestantes que se preparan para machar hacia el centro de la Capital Federal.

"Hay que despertar al Gobierno. Están dormidos, están en un ‘cumple’. Ellos tienen papas fritas, quieren chizitos, quieren la torta y la gente está cagada de hambre. No se dan cuenta de que esto así no va más", subrayó Grabois desde el lugar de la manifestación en declaraciones periodísticas.