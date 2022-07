Tevez después del triunfazo en el clásico: "Ya me recibí de DT"

Carlos Tevez festejó largo y tendido junto a sus jugadores ni bien finalizó el clásico que quedó en poder de Rosario Central. El Apache se refirió al triunfo, a su rol como DT y un cruce con el DT de Newell´s, entre otros temas.

Sobre su nueva función señaló que "Me recibí de técnico cuando agarré Central, porque es algo hermoso estar acá. Creo que no me equivoqué: la gente, la pasión... con todo eso, el premio es todavía mayor. Tengo una satisfacción enorme. Se paraliza la ciudad. Tengo muy claro lo que quieren acá y hay que transmitirles a los jugadores dónde están parados".

Sobre el cruce aparte con Sanguinetti, el entrenador de la Lepra, señaló que "Vamos a jugar muchos clásicos de ahora en adelante. No me gustaría que un colega hablase de mí, pero son cosas del partido".

Sobre la importancia de su figura dentro del club opinó que "Desde el primer día dije que el escudo está primero, no mi nombre. La institución es lo más importante y el objetivo es llevarla a lo más alto".

Finalmente, el triunfo en el clásico mereció estos conceptos: "Estaba confiado porque venimos trabajando bien, pero tenemos que seguir. Esto fue un envión, pero no nos podemos quedar solamente con estos tres puntos".