Milei afirmó que llevaría a Macri a su Gabinete si es presidente: "Podría tener un rol importante"

El economista y diputado nacional del partido de "Libertad Avanza", Javier Milei, habló en una entrevista sobre su deseo presidencial para el año 2023, pero nombró a Mauricio Macri como una posible incorporación, si él obtiene una victoria en caso de presentarse a los comicios, que serán el próximo año.

El diputado indicó que le propondría "un puesto honorífico para que represente a los argentinos". "Podría tener un rol importante trabajando en conjunto en la Cancillería", remarcó. "Eso se hizo bien en su Gobierno, cómo se organizó el G20 y cómo se vinculó con el mundo. Que represente a la Argentina", deslizó entre otras de sus declaraciones.

A raíz de esto, también habló sobre Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, a la que se refirió como la única persona que "no le mintió en la política": "Si Bullrich quisiera venir a mi espacio, está bien recibida. Hasta podría ser jefa de Gabinete. Es la única que no me mintió en toda la política".

Por último, también habló del jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con el cual Milei reiteró sus diferencias y a modo de broma lanzó: "Lo mandaría de embajador al Sol".