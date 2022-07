Caso Daiana Abregú: las razones por las que los policías terminaron tras las rejas por el homicidio

La reautopsia que descartó que la muerte de Daiana Abregú en la comisaría de Laprida haya sido un suicidio, como indicaba la primera versión policial, y la ausencia de un motivo para quitarse la vida, son dos de los principales fundamentos por los que el fiscal de la causa pidió la detención de los cinco policías que ahora está presos por el homicidio, según informaron hoy fuentes judiciales.



Así surge del pedido de detención que formuló el fiscal José Ignacio Calonje, de la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional de Azul, y que otorgó la jueza de Garantías 1 de Olavarría, Fabiana San Román, por el delito de "homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de fuerzas de seguridad policial en abuso de su función", que prevé la pena de prisión perpetua. "He de enfocarme en el resultado que arrojó la pericia de operación de autopsia realizada en segundo término, (reautopsia), mencionada ut-supra, siendo el elemento troncal que conmueve a la presente petición", resalta el fiscal.



Calonje afirmó que de esa reautopsia realizada el 13 de julio en la morgue judicial de Asesoría Pericial La Plata, quedó claro que Abregú no murió ahorcándose desde una reja con su propia campera, como los policías ahora imputados pretendieron hacer creer al inicio, sino que se trató de un suicidio montado por ellos para ocultar un homicidio que se produjo por un "síndrome general asfíctico".



El fiscal sostuvo que "surge de manera categórica" que "examinado el cuello no se observó surco de ahorcadura", que "a la apertura del mismo no se constató lesiones en partes blandas (músculos del cuello, paquetes vásculo nervioso bilaterales y plano prevertebral y vertebral)" y que "examinada la vía superior, el plano óseo cartilaginoso, no se constató alteraciones en laringe ni hueso hioide indemne". También destacó que "se constataron hallazgos compatibles con un síndrome general asfíctico, ello por cuanto se observó lo siguiente: pulmones con equimosis subpleurales, edema hemorrágico pulmonar, congestión visceral generalizada".



El representante del Ministerio Público también valoró para pedir la detención de los policías "la ausencia de indicios que permitan inferir la voluntad de quitarse la vida de parte de Daiana Soledad Abregú". Sobre este punto, sostuvo que "ello se revela de las testimoniales de los familiares cercanos" y mencionó en primer término lo declarado por la madre de la víctima, Abregu María Laura: "Mi hija nunca se quiso matar, ella no estaba depresiva, al contrario, era muy alegre, yo de hecho que le pido que me dé fuerzas desde arriba. Ella no estaba depresiva, se quería ir a La Plata y se había juntado a comer el asado para despedirse de sus amigos porque se iba".



En otro tramo de su dictamen, el fiscal Calonje indicó que aún no se puede descartar la posibilidad de que a Daiana en la comisaría haya terminado asesinada cuando la torturaban con una bolsa en la cabeza, tal como surgió de un audio de WhatsApp que se viralizó y fue realizado aparentemente, por una niña, hija de un médico.



"Durante la investigación surgió la existencia de un mensaje realizado por una menor, dirigido a un grupo de WhatsApp presumiblemente de compañeras de colegio de la niña, en el cual trascendió la versión de la utilización por parte del personal policial de un sistema de asfixia respecto de Daiana Abregú, mediante la colocación de una bolsa en su cabeza, impidiendo con ello su oxigenación", dice el fiscal.



Otro elemento evaluado por el fiscal es el sitio donde supuestamente se había producido el suicidio. "Al observarse el lugar en donde presumiblemente Daiana Abregú se habría colgado, lo cual se ilustra claramente en el informe criminológico realizado por personal de Policía Científica, resulta llamativo la escasa altura de la reja desde donde la misma habría atado su campera, más aún que la ventana es cuestión es directamente visible desde el pasillo de control, por lo que resulta extraño que no se haya advertido en el mismo instante la maniobra que presumiblemente realizaba Daiana", escribió el fiscal.