Sorpresivo giro por la muerte de Daiana Abregú en una comisaría

“No fue un accidente. A Daiana la mataron”. Ese reclamo cargado de angustia viene siendo enarbolado desde el 5 de junio pasado por la familia de Daiana Abregú, la joven de 26 años que apareció muerta en una comisaría de Laprida, donde son horas de conmoción total por el sorpresivo giro que tomó el caso, a partir de la detención de cinco miembros de la Policía bonaerense, que se registró anoche al cabo de una serie de allanamientos lanzados por la Justicia.

Los acusados, que enfrentarían cargos por “homicidio agravado”, algunos en el rol de autor y, otros como partícipes necesarios y/o encubridores, serían indagados en el día de mañana por la fiscal que investiga el hecho.

Como se sabe, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había solicitado a la Justicia de Garantías de Azul que ordene una reautopsia al cadáver de Daiana Abregú por considerar que hubo “irregularidades” en la realización de la primera necropsia, al tiempo que insistió en profundizar la hipótesis del “homicidio”.

La CPM se constituyó en la causa como particular damnificado y denunció que el primer examen forense se desarrolló “sin respetar los estándares internacionales mínimos de investigación en casos de muerte bajo custodia estatal, tampoco se realizaron radiografías ni fotografías completas ni filmaciones conforme lo establecen los protocolos vigentes, además no se completaron extracciones de piel que podrían dilucidar el origen de algunas lesiones que pueden observarse”.

Cabe destacar que la reautopsia finalmente pudo ser llevada a cabo y descartó la existencia de lesiones de ahorcadura, como intentaron establecer desde el vamos de la dependencia que fue escenario del trágico acontecimiento.

“Examinado el cuello, no se observó surco de ahorcadura”, indicó el segundo informe forense, donde además se afirma que “no se constataron lesiones en músculos del cuello… no se constataron alteraciones en laringe. Hueso hioides indemne”.

La joven, consideraron, “murió por un síndrome general asfíctico y serán los estudios complementarios con los que se deberá demostrar con qué mecanismo se produjo el deceso”.

Daiana Abregú fue hallada ahorcada en una celda de la Estación de Policía Comunal de Laprida.

La joven fue aprehendida el 5 de junio último cerca de las 7 de la mañana.

Tras su detención por una contravención, se dio intervención al Juzgado de Paz de Laprida, a cargo de la jueza Marina Saint Martín.

Los voceros añadieron que fue un subinspector quien ingresó al calabozo y halló ahorcada a Abregú, por lo que dio aviso al sistema de emergencias médicas, que arribó al lugar y, tras intentar reanimarla durante 20 minutos, confirmó su fallecimiento.

Según datos de la CPM, en los últimos 10 años 187 personas murieron en comisarías bonaerenses y en el 35 por ciento de los casos “se desconoce la causa de la muerte por los déficits en las investigaciones y la escasa decisión judicial de descubrir la verdad”.

María Laura, madre de la joven fallecida, participó de varias marchas al lado de su nieto, el hijo de Daiana, para pedir justicia.

Llena de angustia y dolor, expresó: “No puedo creer que mi hija salió a bailar y la volví a ver en un cajón, porque no la atendieron como la tenían que atender”.

“Entiendo que si hizo un disturbio en la vía pública, está bien que la lleven a la comisaría. Pero que hagan las cosas bien. No que me la entreguen en un cajón. No se lo merecía. Acá dejaron a un nene sin su madre. Cómo hace esta criatura para seguir adelante”, indicó.

Dijo además que en la marcha estaba presente “todo el pueblo”, porque mucha gente también había sufrido “alguna injusticia como esta en el pasado”.