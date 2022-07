Jimena Barón confesó todo sobre su relación con Daniel Osvaldo

Sabido es que, Jimena Barón está feliz con su presente junto a su novio Matías Palleiro y la crianza de su hijo Morrison, fruto de su anterior relación con Daniel Osvaldo. Y, aunque en el último tiempo prefirió bajar la exposición de su vida privada, la cantante a veces se hace tiempo para interactuar con sus fans.

Así, en las últimas horas recibió en sus redes sociales la consulta de uno de sus fans, quien le escribió: “Consejo para soltar a alguien tóxico”. Lejos de esquivar la pregunta, la ex jurado de La Academia fue muy contundente con su respuesta, haciendo alusión a su ex y padre de su único hijo: “Hacerle una canción y ganar muchísimo dinero”.

Claro está que, con esta frase, la también actriz se refirió a “La tonta”, el hit con el que lanzó su carrera musical y que estaba dedicado justamente al ex futbolista.

“Vuelvo a ser la tonta que se amolda a tu rutina, la que te espera mientras te cocina. Que se pone contenta si te ve y si no también. Y sin querer todo lo que juré jamás volverá a ser, me vuelve y lo repito una y otra vez. Pedazos de ilusión que rescaté vuelvo a romper”, dice la letra de la canción que escribió cuando se separó por primera vez, para describir lo que era su vínculo con el ex Boca Juniors.

Vale recordar que, en los primeros meses de 2020, en plena cuarentena estricta por la pandemia, los padres de Momo se dieron otra oportunidad, que terminaría siendo la última. En aquella ocasión, ella se mudó a la casa de él y convivieron junto a su hijo y su perro durante casi tres meses.

Lo cierto es que la pareja tuvo varias idas y vueltas y, luego de otra apuesta al amor, tuvieron otra ruptura en la que ella lanzó “La Cobra”, otro de los temas que le dedicó a su ex.

“A mí me costó mucho ‘La Cobra’, y la gente se creyó que había resuelto mis problemas, que era una heroína. Pero después viene la pandemia, conté mis ataques de pánico, tuve aquella vuelta, aquella recaída que todos conocen y me daba mucha vergüenza volver. Tenía mucho miedo de tener que ser siempre ‘La Cobra’, porque va a ser imposible.

Por esos días, también trascendió que Osvaldo había comenzado una relación con Gianinna Maradona -que continúa hasta hoy -, con quien Jimena también era muy cercana por su amistad con Dalma. “No me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo”, había señalado en su momento. "Claro que Daniel es el papá de mi hijo para toda la vida, y Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida, pero hoy no tiene sentido que me meta, no me corresponde", terminó confesando Gimena.