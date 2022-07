VIDEO.- Villa Elisa: se descompensó al volante y murió en el puente de la bajada de la Autopista

Un hombre que se descompensó mientras manejaba y más tarde murió genera una gran congestión vehicular esta mañana en el puente de la bajada de la Autopista en Villa Elisa. El incidente causó gran conmoción y provocó un verdadero caos vial, que fue reportado por los vecinos al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896).

Según se informó por parte de testigos, la víctima fatal tendría 64 años y se trasladaba en su vehículo particular cuando sufrió un aparente ataque cardiaco. "Empezó a zigzaguear y un chico en una moto paró y lo intentó ayudar. Después se sumó un hombre que iba en otro auto. Le hicieron RCP como 20 minutos intentando reanimarlo pero no pudieron", aseguró una mujer a EL DIA en el lugar de los hechos. Más tarde arribó al lugar una ambulancia, pero ya no quedaba nada por hacer.

La policía se vio obligada a interrumpir la circulación, en un horario de mucho movimiento. Es por ello que entrar y salir de ese sector del norte platense se torna complicado.

Se pudo saber que está cortado el ingreso a la autovía para dirigirse hacia la Ciudad de Buenos Aires, así como tampoco pueden ingresar a Villa Elisa quienes llegan desde La Plata. En cambio, quienes viajan desde CABA hacia nuestra ciudad sí pueden ingresar por la mencionada bajada.