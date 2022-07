Batakis afirmó en EE UU que cuenta con el respaldo de Cristina Kirchner

La ministra de Economía, Silvina Batakis, ratificó en Washington que la Argentina se encamina hacia un “necesario” ajuste fiscal “que tendrá consecuencias”, prometió subas en las tasas de interés para descomprimir la presión sobre el dólar y que el Gobierno cumplirá las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un plan que, aseguró, cuenta con el “apoyo de los tres pilares de la coalición”, incluida Cristina Kirchner, quien desde la renuncia de Martín Guzmán al Palacio de Hacienda ha optado por un largo silencio que es motivo de inquietud en los mercados.

Frente a la incertidumbre, alimentada por la tormenta financiera de las últimas jornadas, Batakis buscó transmitir tranquilidad en el primer encuentro cara a cara que mantuvo con una veintena de inversores y analistas de Wall Street en la embajada argentina en Washington. Ante ellos, la mujer que maneja las riendas de la economía en el país insistió en que “estamos en una coalición de gobierno, y dentro de esa coalición hay un equilibrio, que efectivamente está dado para que podamos implementar estas medidas y vayamos desarrollando todo lo que tenemos que desarrollar para calmar la economía argentina. Hay un apoyo fuerte de todos los sectores de nuestro espacio político”.

Esa idea fue reforzada después en Twitter por el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello: “Su designación y las medidas que ha tomado en estas tres semanas gozan del respaldo de todos los pilares de la coalición”, escribió el funcionario junto a una foto del encuentro de Batakis con inversores.

En ese marco, y de acuerdo a lo que llegó desde Washington, la ministra “describió con crudeza el escenario que recibió, particularmente por la aceleración del gasto público en el primer semestre del año, y explicó medidas (como el congelamiento a las designaciones en el sector público) que, de acuerdo a sus proyecciones, permitirán reducir el desbalance fiscal”.

Batakis, según trascendió, “se mostró muy decidida a cumplir con bajar el déficit”, advirtió también que “esta mayor disciplina fiscal se va a sentir, pero es necesario hacerla”.

En ese sentido, la ministra se mostró además confiada en poder cumplir el acuerdo con el FMI y aseguró que, al menos por ahora, no habrá cambios en ese entendimiento que muchos economistas ven prácticamente imposible de acatar.

Un día después de haberse reunido con la directora del organismo crediticio, Kristalina Georgieva, la funcionaria contó que no se tocó “directamente” el tema de las metas, “sino que estuvimos hablando de cómo vamos a cumplir esas metas”, que son muy severas en cuanto a bajar el déficit y la inflación.

En ese sentido, y más allá de machacar que “hay que ordenar el gasto y hacerlo más eficiente”, Batakis valoró una “muy buena coordinación con el Banco Central” y destacó el trabajo conjunto “con la autoridad monetaria para establecer un corredor de tasas reales positivas (o suba) en los distintos instrumentos que fortalezca la demanda de pesos”.

En tanto, aclaró que el Gobierno no apuesta a acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial, porque “esa nunca fue una solución a los problemas”, pero reconoció que “hay que bajar la brecha cambiaria”.

Distintas fuentes del encuentro en Washington le reconocieron a Batakis su “honestidad brutal”, la que llegó a sorprender a directivos de bancos como el Santander, Bank of America, Citibank y Goldman Sachs & Co, entre otros. “Vengo a escucharlos, no a reprocharles nada”, les dijo de entrada y anticipó una política “de puertas abiertas” para “recomponer el vínculo roto de Argentina con los mercados”.