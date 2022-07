La reacción del campo tras el desembarco de Sergio Massa como superministro

Sergio Massa será un superministro tras la unificación de las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura y Ganadería. La medida generó reacciones en distintos ámbitos y uno de ellos fue en el del agro, que mantiene un tenso conflicto con el Gobierno que se agudizó aún más con la decisión de implementar el "dólar soja".

Es por eso que se espera la palabra del sector frente al desembarco del ex titular de Diputados. En ese sentido, desde la Sociedad Rural se mostraron expectantes frente a los cambios y enviaron un guiño al tigrense. Nicolás Pino, presidente de la entidad, dijo: "Bienvenidos los cambios si son para bien".

En diálogo con Radio Rivadavia, aseguró que que los cambios generan expectativas y definió a Massa como "un hombre muy conocido en la política" que supo mantener diálogo fluido con la SRA cuando Luis Etchevere estaba al frente de la asociación.

Pero Pino no dejó pasar la oportunidad para lanzar críticas ya que cuestionó la decisión de reducir la cartera de Agricultura, Pesca y Ganadería: "El sector más productivo -agroindustria y agroproducción- se merece tener un ministerio", manifestó, al tiempo que agregó: "La baja de categoría no sé si nos preocupa, pero no suena muy lógico. El sector de la agroindustria y la agroproducción seguro merece un Ministerio".

"Esperemos que esta reorganización sirva, porque cuando uno baja de ministerio a secretaria se reordena internamente. Uno supone que esto conlleva una reducción en el gasto público, dado que también se necesita un reordenamiento del gasto público, para que la Argentina empiece a crecer", puntualizó el dirigente rural.

A su vez, Pino celebró la modificación de la convocatoria de la movilización de Barrios de Pie que amenazaba con ser en la puerta de La Rural, e ironizó con que preparó su discurso en lápiz atento a la reorganización del gabinete. "Por suerte, hice el borrador de mañana en lápiz", dijo en tono de broma. Cabe recordar que con un comunicado, Barrios de Pie indicó que la marcha se dirigirá al Congreso tras argumentar que sectores del agro amenazaron a la organización por el llamado a la movilización. "Luego de haber visto que lamentablemente los simpatizantes de la SRA no pueden más que destilar odio y amenazas a quienes solo desean ejercer su derecho constitucional a la protesta, hemos optado por la decisión de modificar nuestro lugar de protesta hacia la Plaza del Congreso", expresaron.