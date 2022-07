Alerta coronavirus: detectaron una súper variante

El coronavirus sigue poniendo en alerta al mundo y en las últimas horas se confirmó la detección de la súper variante BA 2.75, que tiene una enorme potencia. Genera un contacto más rápido, es 17 veces más rápida para difundirse y además es cinco veces más fuerte que Ómicron 5.

Según destacó la comunidad científica, la misma tiene su origen en India y hasta el momento hay 40 casos en el mundo: Australia, Canadá, Alemania, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, son los países afectados.

Por otro lado, el virólogo Tom Peacock afirmó que la preocupación es alta ya que esta nueva super variante posee 45 mutaciones con BA.5 y que 15 son exclusivas. En entre ellas, se destacan 8 en la proteína Spike, que generan una enorme facilidad de ingreso del virus en las células humanas.

"En particular hay cinco mutaciones en el dominio N-terminal, que son preciosos objetivos para la neutralización de los anticuerpos", detalló el especialista. Por su parte, el científico indio, Lipi Thukral, afirmó que hasta el momento no pueden confirmar la gravedad que puede causar: "Al momento no hay informaciones para detectar si la subvariante tiene el potencial para causar infecciones graves".

Sin embargo, primeros estudios científicos afirman que pese a ser eficaz en los contagios, no incrementa las patologías graves. Y que las personas vacunadas, están mejor protegidas contra esta variante que los no vacunados, como ocurre con las demás cepas.