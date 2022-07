A plena luz del día, le "saquearon" la casa en una entradera

Un nueva entradera se produjo en Los Hornos, más precisamente en 142 y 66, donde un grupo de ladrones ingresó a una casa y se llevó varios objetos de valor en cuestión de minutos. Los mismos aprovecharon que no había nadie en el lugar, para cometer el acto delictivo. Hasta el momento, se desconoce los paraderos de los autores del hecho.

Según le detallaron a El Día, ocurrió durante el jueves entre las 12 y las 14. Cuando el dueño de la propiedad llegó, se encontró con una devastadora escena: la misma fue saqueada y estaba toda revuelta. En total se llevaron varios objetos de valor, como dos notebooks, artefactos electrónicos, indumentaria deportiva y una bicicleta marca Venzo Eolo rodado 29, junto con el casco y el odómetro.

Ante esto, la víctima realizó la denuncia en la comisaría tercera de la región y hasta el momento se desconoce quienes fueron los autores del hecho. Además, el joven inició una campaña en redes sociales para hallar el rodado.

"A los vecinos nos vienen castigando seguido"

En diálogo con El Día, Santiago mostró su enorme malestar y tristeza por el robo que se produjo en su casa: "Hice la denuncia en la comisaría tercera, porque me encontró con la casa revuelta y muchos faltantes. Fue la Policía Científica hasta mi casa".

Por otro lado, se mostró indignado porque vio publicadas para la venta, sus dos notebooks en redes sociales: "La vi en un grupos de ventas de Facebook y le avisé a la policía. Me dijeron que no me meta, que se iban a encargar ellos. No hicieron absolutamente nada".