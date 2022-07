El conocido periodista deportivo que reveló que tiene Parkinson y contó su dura lucha

El reconocido periodista deportivo Emiliano Pinsón, contó en el programa radial "Perros de la Calle", que pelea contra una dura enfermedad: “Me hice un estudio del sueño y me dio mal. Me hice otro estudio más porque me sentía raro físicamente. Cuando fui al Fleni en febrero del año pasado, me diagnostican Parkinson y ahí entendí todo”.

La enfermedad de Parkinson es progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces, comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento.

“La médica me dijo que ya no iba a ser el de antes, que iba a estar cerca, pero que no iba a ser el mismo, y la verdad es que eso me golpeó. Lo primero que hice fue llamar a mis viejos. Mi mamá pensó que me moría mañana”, detalló. A su vez, agradeció el apoyo de su familia, amigos y colegas y afirmó que "me dan mas trabajo que antes", agregó.

Por último, y una charla extensa con Andy Kusnetzoff: "Llamé a mis viejos, mi mamá pensó que me moría mañana y no, si bien yo no quise meterme mucho en la enfermedad, la neuróloga me explicó que no es tanto la enfermedad sino el paciente. Yo tengo el tipo de Parkinson que tiene el Indio Solari, el rígido”.