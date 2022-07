La mordió un perro e inició una curiosa campaña en la Ciudad

Una mujer inició una campaña en redes sociales, ya que fue mordida por un perro mientras lo paseaba un jubilado. Ante esto, comenzó la búsqueda del individuo con un solo objetivo: saber si el animal estaba vacunado.

Según detalló, el hecho ocurrió el viernes a las 17 horas en 117 entre 66 y 67. Mientras transitaba en las afueras de una escuela, se encontró con un hombre mayor que estaba paseando a sus dos perros. Allí, uno de ellos se enojó con su presencia y la mordió de inmediato. En principio, la víctima no se enojó y le restó importancia al asunto, por lo que siguió su camino.

Sin embargo, cuando llegó a su casa, vio que tenía una herida en la pierna y se preocupó, al no saber si la mascota estaba vacunada. Ante esto, comenzó una difusión en redes sociales para hallar al dueño del perrito, con el fin de saber si no corre ningún tipo de riesgo por la mordida.

"Me gustaría comunicarme con el vecino para saber si su perrito tiene las vacunas al día y así me puedo quedar tranquila. Si alguien tiene el contacto, pueden comunicarse conmigo. Dejo en claro que no quiero hacer lío porque fue un accidente. Quiero saber solamente eso", afirmó Daiana. Como pista, destacó que ambos animales ladran mucho.